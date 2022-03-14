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أوباما يصاب بفيروس كورونا.. هذه هي حالته الصحية

14
MARCH
2022
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عربي 21  - أعلن الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما الأحد، أنه مصاب بفيروس كورونا.
 
وكشف الرئيس السابق أنه ظهرت عليه عوارض خفيفة للمرض عليه، مؤكدا أنه بحالة "جيدة".
 
وكتب عبر تويتر: "أتت نتيجة اختبار كورونا الخاص بي إيجابية".
 
وأضاف: "أحسست بخشونة في حلقي طيلة بضعة أيام، لكنني أشعر بأنني بحالة جيدة"، لافتا إلى أن نتيجة اختبار زوجته ميشيل أتت سلبية. 
 
وتابع الرئيس الأمريكي السابق: "ميشيل وأنا ممتنان لأننا تلقينا اللقاح ولأننا تلقينا جرعة معززة"، داعيا إلى أخذ اللقاح "حتى لو انخفض عدد الإصابات" في الولايات المتحدة. 
 
وانخفض عدد الإصابات بكورونا بشكل ملحوظ في الولايات المتحدة خلال الأسابيع الفائتة، مع تسجيل نحو 40 ألف إصابة في الأيام الأخيرة، فيما سُجّلت نحو 700 ألف إصابة في ذروة تفشي المتحورة أوميكرون في منتصف كانون الثاني/يناير. وانخفض أيضا عدد الوفيات بكورونا في البلاد.
 
 
وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضررا من كورونا، حيث قتل الفيروس 993 ألفا و811 شخصا منذ ظهور الجائحة نهاية عام 2019.
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