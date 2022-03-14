living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

برصاصة في الرأس..سيناتور أميركي يتحدث ثانية عن قتل بوتين

14
MARCH
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
طمأن أحد أشهر أعضاء الكونغرس الأميركي، المستمر في منصبه منذ 17 سنة عن ولاية كارولينا الجنوبية، وهو الجمهوري Lindsey Graham البالغ 67 عاما، بأن القتال في أوكرانيا "لن يتصاعد إلى الأسوأ".
 
كما أضاف، خلال مقابلة مع برنامج Sunday Morning Futures على شاشة شبكة Fox News التلفزيونية الأميركية، أمس الأحد، أن حربا عالمية ثالثة لن تقع، معتبرا أنها "خدعة، لأن بوتين يعرف أنه لا أحد سيفوز في أي نزاع نووي".
 
كذلك، قال "إذا أمر بوتين بشن هجوم على الولايات المتحدة، فإن جنرالاً سيقتله بالرصاص في رأسه".
 
 
والشيء نفسه تقريبا، قاله أيضا السيناتور الجمهوري Jim Risch عن ولاية ايداهو، ولكن بعبارات مختلفة وفي برنامج مختلف.
 
إذ اعتبر أن "على الولايات المتحدة ألا تخشى الحرب العالمية الثالثة مع روسيا بعد أن اتضح عدم كفاءة القوات الروسية من خلال حملتها في أوكرانيا" وفق تعبيره.
 
كما أضاف في برنامج Fox News Sunday أمس: "لن أسميها حربا عالمية ثالثة. أعتقد أن بوتين سينتهي بسرعة كبيرة لأنه مع قواته التقليدية هناك، كما تعلم، لم نشهد هذا النوع من عدم الكفاءة منذ وقت طويل جداً. لذلك فلست قلقا"، في إشارة إلى المخاوف من جر الولايات المتحدة للقتال في أوكرانيا وإلى ما أثارته تلميحات موسكو المتكررة عن استخدام السلاح النووي!
 
على طريقة قيصر روما
وكان غراهان دعا أيضا الأسبوع الماضي إلى قتل الرئيس الروسي، بطريقة غادرة كالتي اغتالوا بها قيصر روما الشهير، يوليوس قيصر، في 15 مارس العام 44 قبل الميلاد، ما استدعى استنكارا شديدا من السفارة الروسية في واشنطن آنذاك.
 
يشار إلى أن العملية العسكرية الروسية التي أطلقت في 24 فبراير الماضي على الأراضي الأوكرانية، استدعت استنفارا عسكريا غير مسبوق مع الغرب، لاسيما دول الناتو.
 
كما أعادت احياء المخاوف من حرب عالمية ثالثة، "نووية" هذه المرة، بحسب ما كرر أكثر من مرة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف!
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout