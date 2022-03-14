إجلاء 86 شخصا من ماريوبول يوم أمس

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قالت قيادة القوات الشعبية التابعة لجمهورية دونيتسك، إنه تم إجلاء 86 شخصا من مدينة ماريوبول خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت القيادة، أن هذه المجموعة تتضمن 15 طفلا.

وأشارت إلى أنه تم نقل هؤلاء النازحين من ماريوبول وضواحيها إلى مركز "بيزيمينو".

وأضافت القيادة: "على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم من الساعة 08:00 يوم 13 مارس حتى الساعة 08:00 يوم 14 مارس، إجلاء 86 شخصا من بينهم 15 طفلا، من ماريوبول وضواحيها إلى بيزيمينو بمنطقة نوفوازوفسكي".

ويتواجد هؤلاء النازحون حاليا، في نقطة تقديم المساعدة التي نظمتها وزارة حالات الطوارئ في جمهورية دونيتسك الشعبية.

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ونوهت القيادة، بأنه تم خلال الفترة من 5 مارس إلى 08:00 يوم 14 مارس، إجلاء 922 شخصا من ماريوبول وضواحيها إلى مركز "بيزيمينو".

ودعت قيادة القوات الشعبية التابعة لجمهورية دونيتسك، السكان المحليين لتجنب الاصطدام مع المسلحين الأوكرانيين، وطلبت منهم توخي الحذر ووقاية أنفسهم والآخرين.