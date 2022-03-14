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ألمانيا تعتزم تعزيز سلاحها الجوي بمقاتلات أمريكية من طراز "إف - 35"

14
MARCH
2022
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نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصادر في مجلس وزراء البلاد أن الحكومة الألمانية تعتزم شراء مقاتلات أمريكية من طراز "إف – 35" لإعادة تجهيز سلاح الجو الألماني.
 
وذكرت الوكالة أن مقاتلات "إف – 35"  التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن الأمريكية، يراد بها أن تكون بديلا لطائرات "تورنادو" القديمة، فيما أشير إلى أنه تقرر شراء حوالي 35 طائرة مقاتلة "إف – 35".
 
ووصفت وكالة الأنباء الألمانية طائرة "إف – 35" بأنها أحدث مقاتلة في العالم، ويأتي شراؤها أيضا في سياق ما يسمى بمشاركة ألمانيا النووية. وبفضل الشكل الخاص المميز والطلاء الخارجي، يصعب اكتشاف الطائرة بواسطة الرادارات المعادية.
 
وستون هذه الصفقة، حسب الوكالة، أول مشروع شراء كبير لإعادة تجهيز سلاح الجو الألماني منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
 
وتشير الوكالة في الوقت ذاته إلى أنه في إطار برنامج تحديث القوات الجوية الألمانية، من المخطط شراء 15 مقاتلة إضافية من يوروفايتر. ومع ذلك، يتعين على الشركة المصنعة إيرباص تجهيزها تقنيا في السنوات القليلة المقبلة، وهي مهمة وصفت بأنها صعبة للغاية.
 
بنهاية فبراير، أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس أن ألمانيا ستستثمر أكثر من 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي الوطني في المجال الدفاعي، وأن صندوقا خاصا سيتم تأسيسه، سيحصل على 100 مليار يورو من ميزانية الدولة لعام 2022. ومن المفترض أن تستغل أمواله في الاستثمارات والمشاريع في مجال الأسلحة، كما أن ألمانيا كانت قررت تزويد أوكرانيا بالسلاح.
روسيا اليوم
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