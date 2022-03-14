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بايدن وماكرون يؤكدان على ضرورة محاسبة روسيا

14
MARCH
2022
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قال البيت الأبيض في بيان إن الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أكدا في اتصال هاتفي على التزامهما بمحاسبة روسيا على شن عملياتها العسكرية في أوكرانيا.
 
وأضاف البيت الأبيض أن الرئيسين أكدا أيضا على دعم حكومة أوكرانيا وشعبها.
 
من ناحية أخرى، قالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إن الوزير أنتوني بلينكن ونظيره الأوكراني دميترو كوليبا بحثا خلال اتصال هاتفي الجهود الدبلوماسية الرامية لوقف العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.
 
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إن "الوزير بلينكن ووزير الخارجية (الأوكراني) كوليبا بحثا الجهود الدبلوماسية الجارية لوقف الحرب الاختيارية لبوتن".
 
وأضاف المتحدث "أعاد الوزير (بلينكن) التأكيد على تضامن الولايات المتحدة الثابت مع أوكرانيا في الدفاع ضد العدوان الوحشي المستمر للكرملين". على حد تعبير البيان.
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