البابا فرنسيس: أوقفوا هذه المذبحة... "مدينة العذراء" صارت شهيدة

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حث البابا فرانسيس بوقف ما وصفها بـ"المذبحة" في أوكرانيا التي تغزوها القوات الروسية منذ 24 شباط الماضي، منددا بـ"همجية قتل الأطفال والأبرياء والمدنيين العزل".

وبعد رسالته الأسبوعية الأحد، قال البابا في سلسلة تغريدات نشرها حسابه الرسمي على تويتر: "إزاء همجية قتل الأطفال والأبرياء والمدنيين العزل، لا توجد أسباب استراتيجية تُصدَّق: يجب فقط إيقاف العدوان المسلح غير المقبول، قبل أن يحوِّل المدن إلى مقابر".

وأضاف "لقد أصبحت المدينة التي تحمل اسم العذراء مريم، ماريوبول مدينة شهيدة للحرب المروعة التي تعصف بأوكرانيا".