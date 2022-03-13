بالفيديو - الرئيس الشيشاني يظهر وسط جنوده بالقرب من كييف

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نشرت وسائل إعلام شيشانية مقطع فيديو للرئيس الشيشاني، رمضان قديروف، وهو وسط جنوده الذين يشاركون في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

ونشرت قناة "الشيشان اليوم" على "تلغرام"، اليوم الأحد 13 مارس/ آذار الجاري، فيديو لقاديروف وهو يستمع لشرح من القادة العسكريين لسير العمليات في أوكرانيا.

كما يشرح القادة، أن القوات الأوكرانية انسحبت من إحدى المناطق إلى كييف قبل ساعات من وصول القوات الروسية إليها والسيطرة عليها.

وتعليقا على شرح العسكريين، وصف الرئيس الشيشاني النازيين الأوكرانيين بالـ"شيطان"، قائلا "لن يروا الرحمة".

ومن الحديث يتضح أن قديروف يتواجد على مسافة 7 كم من العاصمة الأوكرانية كييف.

وكان قديروف قد أعلن في وقت سابق، أن 10 آلاف متطوع شيشاني في أوكرانيا يتقدمون بصمت وينفذون الأوامر، في ساحة المعركة.