حكومة كردستان العراق: هدف الهجوم الإيراني على أربيل لم يكن موقعا إسرائيليا

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نفت حكومة كردستان العراق صحة إعلان الحرس الثوري الإيراني عن أن الهجوم الصاروخي الذي شنه على مدينة أربيل الليلة الماضية استهدف موقعا إسرائيليا.

ووصف مجلس وزراء إقليم كردستان العراق في بيان صدر عنه اليوم القصف الإيراني لأربيل بأنه "هجوم جبان"، مشيرا إلى أنه نفذ "بذريعة ضرب قاعدة إسرائيلية بالقرب من القنصلية الأمريكية في أربيل، إلا أن الموقع المستهدف كان موقعا مدنيا، وإن هذا التبرير يهدف لإخفاء دوافع هذه الجريمة الشنيعة، وإن مزاعم مقترفي الهجوم أبعد ما تكون عن الحقيقة"، وفق "روسيا اليوم".

وفي هذا الصدد، دعت حكومة الإقليم الكردي الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والحكومة الاتحادية في العراق وبرلمانه والحكومة الإيرانية إلى "التحقيق العاجل في هذه الهجمات التي لا تستند إلى أساس صحيح والقيام بزيارة المواقع المستهدفة والكشف عن الحقائق إلى الرأي العام، واتخاذ موقف حازم وقوي من هذه الهجمات".