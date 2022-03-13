الحرس الثوري الايراني يتبنّى استهداف مركز استراتيجي إسرائيلي في اربيل

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تبنّى الحرس الثوري الإيراني الاستهداف الصاروخي الذي شهدته عاصمة إقليم كردستان في العراق، أربيل. وقال في بيان إنه "استهدف مركزا استراتيجيا" إسرائيليا في شمال العراق".

وأضاف, "القصف جاء رداً على الجرائم الأخيرة التي ارتكبها الكيان الصهيوني المزيف".

وتابع, "تم توجيه صواريخ قوية دقيقة للمركز الاستراتيجي للمؤامرات والمخططات الصهيونية العدائية".

وأكد تاحرس الثوري, "للشعب الإيراني أن أمن واستقرار البلاد هو خط أحمر ولن نسمح لأي أحد بتهديد أمننا".

كما حذّر في بيانه, "مرة أخرى الكيان الصهيوني من أن تكرار أي إجراء عدواني سيواجه بالرد الحاسم والقاسي".