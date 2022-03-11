البنتاغون: قناة الاتصال مع وزارة الدفاع الروسية مفتوحة

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أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي، أن قناة الاتصال بين "البنتاغون" ووزارة الدفاع الروسية تعمل على منع الصدامات العرضية، لكنها لم تستخدم في أوكرانيا.

وقال: "بالنسبة لقناة الاتصال لا يمكنني قول أي شيء محدد، لم يكن هناك شيء مطلوب من حيث المحتوى، لكننا نختبره مرة أو مرتين يوميا، وحتى الآن باستثناء حالتين استجاب الروس لذلك، نعلم أنهم يعرفون إشاراتنا ويستجيبون لها".

وأضاف: "نعلم أن الجانب الروسي يعرف كيفية استخدام هذه القناة".

وأشار كيربي في وقت سابق إلى أن البنتاغون وعلى خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، أطلق قناة اتصال مع وزارة الدفاع الروسية منذ الأول من مارس الجاري لمنع الحوادث العسكرية العرضية.

وذكر أن "الولايات المتحدة لا تزال تحتفظ بعدد من قنوات الاتصال مع روسيا لبحث أهم القضايا في مجال الأمن في حال حدوث ظروف غير متوقعة أو طارئة".