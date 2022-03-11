الصين قلقة إزاء ما أعلنته روسيا عن تطوير أوكرانيا أسلحة بيولوجية

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أعربت الصين عن قلقها إزاء المعلومات التي أعلنت عنها روسيا حول تطوير أوكرانيا أسلحة بيولوجية بتمويل أميركي.



وقال مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانغ جون، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي يوم الجمعة، إن "الصين أخذت بعين الاعتبار وبقلق بالغ، المعلومات التي نشرتها روسيا بهدف ضمان تنفيذ معاهدة حظر الأسلحة البيولوجية والسامة".



وتابع قائلا: "هذه هي التزامات جميع البلدان. ويجب أن تحظى مباعث القلق التي تحدثت عنها روسيا بالاهتمام المناسب".



وأضاف أن الوضع في أوكرانيا يجب أن يعود إلى المجرى السياسي، وأن بكين ستواصل جهودها الدبلوماسية على الساحة الدولية من أجل وقف التصعيد في أوكرانيا وإحلال السلام.



يذكر أن روسيا طلبت عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي يوم الجمعة لإطلاع العالم على برامج أوكرانيا لتطوير أسلحة بيولوجية بتمويل أميركي.