نيبينزيا يكشف عن شبكة بيولوجية ضخمة في أوكرانيا وتحرك سريع لإخفائها

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أكد مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الجمعة، في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي في جلسة خصصها لمناقشة ملف الأسلحة البيولوجية في أوكرانيا بناء على طلب روسي، أن "نظام أوكرانيا قلص بشكل عاجل برنامجه البيولوجي بطلب من الغرب".

وقال نيبينزيا، إن كييف، وبناء على طلب من الغرب، تعمل على "تقليص برنامجها البيولوجي بشكل عاجل، وتحاول إخفاء مسار عمل هذه البرامج".

وحذر من "مخاطر وقوع مواد خطيرة من المختبرات البيولوجية في أوكرانيا في أيدي الإرهابيين".

وأشار نيبينزيا إلى وجود "شبكة تتألف من 30 مختبرا بيولوجيا في أوكرانيا تعمل على تعزيز خصائص الأمراض الفتاكة".