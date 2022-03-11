living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

لأول مرة.. القمة الأوروبية تقرر زيادة الإنفاق العسكري

11
MARCH
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

قرر زعماء دول الاتحاد الأوروبي خلال قمته في مدينة فرساي الفرنسية زيادة الإنفاق العسكري للدول الأعضاء لأول مرة في التاريخ، حيث كان الاتحاد يركز دائما على شؤون الاقتصاد والتجارة.
وجاء في البيان الختامي الصادر عن القمة، يوم الجمعة: "علينا أن نستثمر المزيد، وبفاعلية أكثر، في قدراتنا العسكرية والتكنولوجيات الابتكارية. وقررنا زيادة نفقاتنا الدفاعية بشكل ملموس، والتي يجب استثمار الجزء الأكبر منها في سد ثغراتنا الأساسية".
وأضاف البيان أنه من الضروري إيجاد قدرات عسكرية جديدة بالتنسيق في ما بين أعضاء الاتحاد الأوروبي.
ويعتزم قادة الاتحاد الأوروبي تطوير القدرات التي ستسمح للاتحاد بتنفيذ عمليات عسكرية واسعة النطاق، والاستثمار في القطاعات الاستراتيجية مثل الأمن السيبراني والاتصالات الفضائية.
ويسعى الاتحاد الأوروبي لإيجاد القدرات على استخدام التكنولوجيات المدنية والعسكرية والفضائية بشكل متكامل، وتطوير الصناعات العسكرية الخاصة به، بما في ذلك مشاريع كبيرة ومتوسطة.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في المؤتمر الصحفي الختامي عقب القمة، إن الاتحاد الأوروبي بالتنسيق مع حلف الناتو سيحدد بحلول منتصف أيار المقبل احتياجات دول الاتحاد الأوروبي للأسلحة الجديدة التي ستتطلب استثمارات إضافية.
ويأتي ذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا التي تستمر منذ 24 شباط الماضي.

روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout