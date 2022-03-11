بوتين اجتمع بنظيره البيلاروسي لـ 5 ساعات متواصلة

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أفادت وكالة "سبوتنيك" عن انتهاء الاجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بعد استمراره لـ5 ساعات متواصلة.

وأضافت الوكالة أن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا كانت واحدة من الموضوعات الرئيسية.

في بداية الاجتماع، قال بوتين إنه سيبلغ لوكاشينكو عن الوضع في أوكرانيا، وأولاً وقبل كل شيء، حول كيفية سير المفاوضات الثنائية الآن.

وتتواصل، لليوم السادس عشر، العملية العسكرية الروسية، التي أعلنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا؛ لحماية مواطني جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، من قصف القوات الأوكرانية.

وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.