الكرملين: لا نستبعد إجراء محادثة هاتفية بين بوتين وماكرون

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قال المتحدث الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، إنه لا توجد خطط محددة لإجراء محادثة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي وإيمانويل ماكرون، لكن هذا لا يعني أنه لا يمكن أن يحدث.

ورد بيسكوف على سؤال حول ما إذا كان من المقرر إجراء محادثة هاتفية بين رئيسي روسيا وفرنسا يوم غد السبت قالئلا: “كل يومين تقريبا يتحدث الرئيس بوتين مع الرئيس ماكرون، لذلك بالطبع لا يمكن استبعاد أي شيء. هناك عمل نشط للغاية جار فيما يتعلق بالدبلوماسية الهاتفية.

وقال ماكرون، في وقت سابق إنه سيتحدث مع بوتين مرة أخرى خلال الـ 48 ساعة القادمة. وأكد أنه يعتزم تحقيق وقف إطلاق النار في أوكرانيا وإيجاد سبل للخروج من هذا الصراع.