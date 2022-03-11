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جلسة طارئة لمجلس الأمن بشأن "الأسلحة البيولوجية" في أوكرانيا

11
MARCH
2022
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انطلقت، الجمعة، جلسة مجلس الأمن الدولي الطارئة، بشأن الأسلحة البيولوجية في أوكرانيا، والتي انعقدت بطلب من روسيا.

وأكدت موسكو، أن حكومة كييف، "تدير بالتعاون مع واشنطن مختبرات في أوكرانيا بهدف إنتاج أسلحة بيولوجية"، وهو ما نفته العاصمتان.
وقال فاسيلي نيبينزيا، مندوب روسيا لدى مجلس الأمن، إن "لدينا وثائق تؤكد أن شبكة خطيرة تشتمل على أكثر من 30 مختبر بيولوجي في أوكرانيا".
وأضاف نيبينزيا، في كلمته خلال الجلسة: "نشهد واقعا صادما بشأن برنامج بيولوجي تنفذه أوكرانيا بعلم الولايات المتحدة".
ولفت المندوب الروسي إلى أن "نتائج الاختبارات البيولوجية في أوكرانيا كانت ترسل باستمرار إلى مؤسسات بحثية في الولايات المتحدة".
وتابع: "الجيش الروسي كان على علم بمشروع (يو-بي 4) الذي كان ينفذ في أوكرانيا ويهدف إلى نشر الأمراض المعدية عبر الطيور المهاجرة".
وأشار مندوب روسيا إلى أن "الولايات المتحدة تعمل بفعالية كبيرة على تمويل مشاريع بيولوجية خطيرة في أوكرانيا".
وأوضح أن "أوكرانيا لديها موقع متفرد يدعم نشر الأمراض الخطيرة".
وبيّن أن "منظمة الصحة العالمية أوصت بتدمير كل مخزونات الاختبارات الخطيرة التي نفذتها سلطات كييف".
بدورها، قالت إيزومي ناكاميتسو، الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح، إن "بعض المرافق الصحية في أوكرانيا تتأثر بالحرب مما يعرض سلامتها للخطر".
وأضافت: "لسنا على علم بوجود برامج أسلحة بيولوجية بأوكرانيا، ونفتقر لآلية تحقق متعددة الأطراف لنقيم تطبيق روسيا وأوكرانيا لالتزامهما".
ومن جانبها، قالت روزماري ديكارلو، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، في كلمتها خلال الجلسة، إن "القوات الروسية مستمرة في حصار العديد من المدن الأوكرانية".
وأضافت أن "هناك عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين في أوكرانيا، ومن الصعب الحصول على معلومات بشأن أرقام الضحايا في أوكرانيا".
وتابعت: "القوات الروسية استخدمت القنابل العنقودية ضد المدنيين في أوكرانيا، وينبغي التحقيق في جميع انتهاكات حقوق الإنسان بأوكرانيا ومحاسبة المسؤولين عنها".
وشددت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة على "ضرورة وقف القتال في أوكرانيا للسماح بإجلاء المدنيين ودخول المساعدات الإنسانية".
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