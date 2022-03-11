أستراليا تعلن نيتها حظر استيراد النفط والغاز من روسيا

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أعلنت أستراليا أنها ستخطو على خطى الولايات المتحدة وبريطانيا بحظر استيراد النفط والمنتجات النفطية والغاز من روسيا، على خلفية العملية العسكرية التي تجريها موسكو في أوكرانيا.

وأكد متحدث باسم وزيرة الخارجية ماريس باين لصحيفة "الغارديان-أستراليا" اليوم الجمعة أن هذا الحظر الذي سيشمل واردات النفط الخام والمشتقات النفطية والغاز والفحم من روسيا من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ بعد 45 يوما، ما سيتيح لشركتي Viva Energy وAmpol الأستراليتين تسلم الشحنات المدفوعة من النفط الروسي.

وأقر المتحدث بأن أستراليا ليست من كبار مستوردي النفط الروسي، مرجحا في الوقت نفسه أن "الجهود المنسقة ستسمح بالحد بشكل جماعي من أرباح روسيا وقدرة رئيسها فلاديمير بوتين على تمويل الحرب غير العادلة ضد أوكرانيا".

وشدد المتحدث على أن هذا القرار لن يشكل أي خطر على أمن أستراليا في مجال الطاقة، معربا عن حرص الحكومة على ضمان استمرارية إمدادات الطاقة، وذلك على الرغم من أن هذا الإجراء يأتي في وقت تجاوز فيه سعر البنزين في المدن الأسترالية الكبرى دولارين لليتر.