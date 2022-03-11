تقرير: عصابات المخدرات المكسيكية تتجه إلى "البيتكوين" والتجارة الإلكترونية

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تتجه عصابات المخدرات المكسيكية بشكل متزايد إلى "البيتكوين" والتجارة الإلكترونية لغسيل الأموال وبيع المخدرات، وفقا لتقرير صدر عن مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة.

تقرير: عصابات المخدرات المكسيكية تتجه إلى شرط "وحشي ودموي" للانضمام إلى عصابة مخدرات مكسيكية

وقال تقرير الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات اليوم الخميس إن "كارتل خاليسكو نيو جنريشين، وكارتل سينالوا، يستخدمان بشكل متزايد عمليات شراء صغيرة عبر الإنترنت من "البيتكوين" لتجنب ضوابط غسيل الأموال".

وأضاف التقرير أنه "يعتقد أن الكارتلات المكسيكية (العصابات) تغسل نحو 25 مليار دولار سنويا في المكسيك".

وبعد تقسيم عائدات المخدرات إلى مدفوعات صغيرة لتجنب الضوابط "تستخدم الكارتلات بعد ذلك هذه الحسابات لشراء سلسلة من كميات صغيرة من "البيتكوين" عبر الإنترنت، مما يحجب مصدر الأموال ويسمح لهم بالدفع لشركائهم في أماكن أخرى من العالم" وفق التقرير.

وأشار التقرير إلى أن "جماعات الجريمة المنظمة المكسيكية والكولومبية تزيد من استخدامها للعملة الافتراضية بسبب عدم الكشف عن هويتها وسرعة المعاملات".

وذكر التقرير أن "البائعين عبر الإنترنت لهم تأثير كبير في بيع المخدرات وغالبا ما تعلن مواقع الويب عن الحبوب المليئة بالفنتانيل مثل إديرال وزاناكس وأوكسيكودون".