living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تقرير: عصابات المخدرات المكسيكية تتجه إلى "البيتكوين" والتجارة الإلكترونية

11
MARCH
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
تتجه عصابات المخدرات المكسيكية بشكل متزايد إلى "البيتكوين" والتجارة الإلكترونية لغسيل الأموال وبيع المخدرات، وفقا لتقرير صدر عن مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة.
 
تقرير: عصابات المخدرات المكسيكية تتجه إلى شرط "وحشي ودموي" للانضمام إلى عصابة مخدرات مكسيكية
وقال تقرير الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات اليوم الخميس إن "كارتل خاليسكو نيو جنريشين، وكارتل سينالوا، يستخدمان بشكل متزايد عمليات شراء صغيرة عبر الإنترنت من "البيتكوين" لتجنب ضوابط غسيل الأموال".
 
وأضاف التقرير أنه "يعتقد أن الكارتلات المكسيكية (العصابات) تغسل نحو 25 مليار دولار سنويا في المكسيك".
 
وبعد تقسيم عائدات المخدرات إلى مدفوعات صغيرة لتجنب الضوابط "تستخدم الكارتلات بعد ذلك هذه الحسابات لشراء سلسلة من كميات صغيرة من "البيتكوين" عبر الإنترنت، مما يحجب مصدر الأموال ويسمح لهم بالدفع لشركائهم في أماكن أخرى من العالم" وفق التقرير.
 
وأشار التقرير إلى أن "جماعات الجريمة المنظمة المكسيكية والكولومبية تزيد من استخدامها للعملة الافتراضية بسبب عدم الكشف عن هويتها وسرعة المعاملات".
 
وذكر التقرير أن "البائعين عبر الإنترنت لهم تأثير كبير في بيع المخدرات وغالبا ما تعلن مواقع الويب عن الحبوب المليئة بالفنتانيل مثل إديرال وزاناكس وأوكسيكودون".
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout