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زعيم كوريا الشمالية يعطي أمرا جديدا من موقع إطلاق الصواريخ العابرة للقارات

11
MARCH
2022
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زار كيم جونغ أون، زعيم كوريا الشمالية، موقع إطلاق القمر الصناعي في البحر الغربي المعروف بأنه مجهز لإطلاق صاروخ طويل المدى قابل لتحويله الى صاروخ باليستي عابر للقارات.
 
وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية، بأن الزعيم كيم جونغ-أون تفقد موقع إطلاق القمر الصناعي في البحر الغربي.
 
واطلع كيم، بحسب الوكالة، على أماكن عدة في موقع إطلاق القمر الصناعي في البحر الغربي، واستعرض خطة لإعادة إعمار وتحديد موقع إطلاق القمر الصناعي، واعتمد السبل الملموسة لتنفيذها.
 
وعرض مهمة لبناء وتحديث وتوسعة الموقع ليتمكن من إطلاق مختلف الصواريخ للنقل ولأغراض مختلفة على رأسها الاستطلاع العسكري، بعد تقييم الوضع الحالي لموقع إطلاق القمر الصناعي في البحر الغربي.
 
وأمر كيم لمسؤولي الموقع على إعادة إعمار وتوسعة منطقة الإطلاق ومنشآت تركيب الصاروخ واختباره لتكون جاهزة لإطلاق صاروخ نقل ضخم .
 
يشار الى أن موقع إطلاق القمر الصناعي في البحر الغربي يقع في حي دونغتشانغ في بلدة تشيولسان في إقليم بيونغ آن الشمالي، وهو عبارة عن منشأة مجهزة بمنصة إطلاق حديثة لإطلاق صاروخ طويل المدى ومجهز بسكة حديدية لنقل الصاروخ.
 
يفسر هذا التحرك بأن كوريا الشمالية تعد لإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات بغرض الاستطلاع.
روسيا اليوم
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