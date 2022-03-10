الحوار الروسي الأوكراني مستمرّ.. ولافروف يتحدّث عن "أمر خطير"

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صرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الخميس بعد أول لقاء له مع نظيره الأوكراني دميترو كوليباف أن روسيا مستعدّة لمواصلة المفاوضات مع أوكرانيا في إطار الصيغة الحالية في بيلاروس.

وقال لافروف بعد محادثاته مع كوليبا وهي الأولى منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا إن "اجتماع اليوم أكد أن الصيغة الروسية الأوكرانية في بيلاروس لا بديل لها".

وأكّد أن تسليم شحنات أسلحة غربية لأوكرانيا "أمراً خطيراً"، معلناً أن "الذين يغرقون أوكرانيا بالأسلحة يجب أن يدركوا بالتأكيد أنهم سيتحملون مسؤولية أفعالهم"، مديناً خصوصاً تسليم شحنات صواريخ أرض-جو محمولة على الكتف.

وعن قصف روسيا مستشفى للتوليد في مدينة ماريوبول، برّر لافروف أنّ المبنى كان قاعدة لكتيبة قومية، مضيفاً أن "كتيبة آزوف ومتطرفين آخرين استولوا على جناح التوليد هذا منذ فترة طويلة وتمّ طرد جميع النساء أثناء الولادة وجميع الممرضات وجميع موظفي الدعم".