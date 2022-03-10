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كشفت صحيفة "فايننشال تايمز" أنه قبل أشهر من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، أرسلت واشنطن فريقا من الخبراء، لمساعدتها على "مواجهة هجمات سيبرانية روسية"، حسب تعبير الصحيفة.

وقالت الصحيفة إن "فريق الخبراء كان يضم عددا من الجنود في القيادة الإلكترونية التابعة للجيش الأمريكي، ومتعاقدين مدنيين وبعض موظفي الشركات الذين يساعدون في الدفاع عن البنية التحتية الحيوية من نوع الهجمات الإلكترونية التي شنتها روسيا على أوكرانيا لسنوات"، مشيرة إلى أن "الولايات المتحدة ساعدت أوكرانيا على مدار سنوات في تعزيز دفاعاتها السيبرانية.

وذكرت الصحيفة أن "المسؤولين في أوكرانيا والولايات المتحدة، يحرصون على وصف عمل فرق الإرسال السيبراني بأنه دفاعي مقارنة بمليارات الدولارات من الأسلحة الفتاكة التي تدفقت على أوكرانيا لقتال الجنود الروس".