مستشار ترامب السابق يقاضي لجنة "6 يناير"

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رفع ستيفن ميلر، مستشار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، دعوى مدنية ضد لجنة التحقيق في اقتحام الكونغرس يوم 6 يناير، في محاولة لمنعها من الحصول على سجلاته الهاتفية.

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ووفقا لوثائق المحكمة، فإن ميلر يعتبر في الدعوى التي رفعها "أمر الاستدعاء للحصول على سجلاته الهاتفية فضفاض ويسعى للحصول على معلومات لا علاقة لها بالأغراض التي بموجبها أنشأ الكونغرس اللجنة المختارة".

واعتبرت الدعوى أن "أمر الاستدعاء ينتهك حماية ميلر بموجب التعديلين الأول والرابع لدستور الولايات المتحدة، وكذلك القانون الاتحادي"، مؤكدة أن "سجلات الهاتف تحتوي على اتصالات شخصية حساسة بين ميلر وأطبائه وحول زوجته وابنته المولودة حديثا".

وشدد نص الدعوى على أن "ميلر لا يعترض على تحقيق اللجنة في الهجوم على مبنى الكابيتول، وكذلك الظروف المحيطة بهذا الحدث المقلق.. لكن لا توجد حقائق تظهر أن السيد ميلر كان له أي دور فيما حدث هناك أو شارك في أي جهود غير قانونية للتدخل في النقل السلمي للسلطة إلى إدارة (الرئيس جو) بايدن".

يذكر أنه تم استدعاء ميلر العام الماضي من قبل اللجنة، مع تسعة آخرين من كبار المسؤولين السابقين في إدارة ترامب. قالت اللجنة إن ميلر ساعد في نشر معلومات كاذبة حول تزوير انتخابات 2020 وشجع المجالس التشريعية في الولايات على تغيير نتيجة الانتخابات.