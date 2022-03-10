دراغي: لا استقلالية استراتيجية أوروبية دون خطة طاقة طموحة

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شدد رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، على أهمية الاكتفاء الذاتي على مستوى الاتحاد الأوروبي في قطاع الطاقة.

دراغي: لا استقلالية استراتيجية أوروبية دون خطة طاقة طموحةالكونغرس يوافق بأغلبية ساحقة على حظر واردات النفط من روسيا

وقال في كلمة أمام البرلمان: "يجب أيضا التعبير عن السيادة الأوروبية في قطاع الطاقة، لأن أمننا كما نشهد اليوم وحريتنا على المحك"، مشيرا إلى أنه "لا يمكن أن تكون هناك استقلالية استراتيجية، والتي يتم الحديث عنها دائما فيما يتعلق بأوروبا، دون استراتيجية طموحة في مجال الطاقة".

وبشأن العقوبات المفروضة على روسيا وتداعياتها المحتملة على الاقتصاد الإيطالي، قال دراغي: "هذه العقوبات، كما هو متوقع، لن تستمر لوقت قصير ومن أجل أن تدوم يجب أن تكون مستدامة، وإلا فإننا سنجد أنفسنا أمام صعوبة كبيرة".

وشدد على أنه "ليس لدينا أي نية في الانتقاص من سياسة العقوبات المشتركة مع الحلفاء"، معتبرا أنه "ينبغي أن نبذل قصارى جهدنا لجعلها مستدامة داخليا".