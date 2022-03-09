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مندوب إيران: برنامج إسرائيل النووي السري “تهديد خطير للسلم والأمن الإقليميين”

9
MARCH
2022
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قال رئيس بعثة إيران الدائمة في فيينا محمد رضا غائبي إن “البرنامج النووي السري للكيان الصهيوني، يشكل تهديدا خطيرا ومستديما للسلم والأمن الإقليميين”.

جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وردا على المندوب الإسرائيلي الذي تحدث عن “موضوع تنفيذ اتفاق الضمانات في إيران”، وهدد بأن “كافة الخيارات مطروحة على الطاولة” ضد برنامج إيران النووي.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن غائبي أن “الكيان الصهيوني ومنذ ولادته اللاشرعية، ارتكب العديد من الجرائم على الصعيد الدولي”.

وأشار غائبي إلى أن إسرائيل ليست عضوا في “معاهدة الحد من الانتشار النووي” وذلك خلافا لتأكيد المجتمع الدولي عبر قراراته المتتالية، ضرورة التحاقها بتلك الاتفاقية، ووضع منظوماتها النووية تحت طائلة الضمانات الدائمة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأضاف أن إسرائيل ليس فقط أنها لم تنضم إلى المعاهدة بل تواصل توسيع برامجها النووية العسكرية، وهو “ما يشكل تهديدا للسلام والأمن الإقليميين”.

وعلّق غائبي على ما جاء من تهديدات على لسان مندوب إسرائيل، خلال اجتماع مجلس الحكام، بالقول إن “إسرائيل تستغل عدم رصد برامجها النووية وتخزينها الأسلحة النووية من جانب المجتمع الدولي، لارتكاب أنواع الجرائم في العالم، بما في ذلك تهديد الدول الأعضاء في منظمة الحد من الانتشار النووي، باستهداف منشآتها النووية المخصصة للأغراض السلمية”.

وختم غائبي: “إنني اعتبر هذا التهديد ضد بلادي، نقضا سافرا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وأدينه بشدة، وأتوقع من الدول الأعضاء كافة باتخاذ الموقف ذاته”.

المصدر: وكالة الأنباء الإيرانية

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