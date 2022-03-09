بلينكن: مقترح بولندا بشأن توريد المقاتلات لأوكرانيا مثير للقلق

A + A -

اعتبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مقترح السلطات البولندية بشأن تسليم طائرات "ميغ 29" الموجودة لديها لأوكرانيا يثير قلقا لدى حلف الناتو بأسره.

وقال بلينكن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته البريطانية ليز تراس اليوم الأربعاء، إن "الإقلاع من القاعدة الأمريكية للناتو في ألمانيا باتجاه أجواء أوكرانيا حيث تعمل القوات الجوية الروسية يثير قلقا بالغا لدى حلف الناتو بأسره".

وتابع: "ولذلك فإن علينا العمل على مسائل محددة... والآن نواصل المشاورات الوثيقة مع بولندا والحلفاء الآخرين في الناتو حول هذه القضية والمشاكل اللوجيستية المرتبطة بها".

وكانت بولندا قد أعلنت عن استعدادها تسليم مقاتلات "ميغ 29" السوفيتية الصنع الموجودة لديها إلى القاعدة الأمريكية "رامشتاين" في ألمانيا، لتستخدمها أوكرانيا في مواجهة الجيش الروسي.