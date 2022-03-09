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وفاة أول مريض خضع لعملية زرع قلب خنزير

9
MARCH
2022
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توفي ديفيد بينيت، وهو أول شخص في العالم يجري عملية زرع قلب من خنزير معدل وراثيا، وذلك بعد شهرين من إجرائه العملية الجراحية في الولايات المتحدة.

وبحسب الأطباء فإن حالته بدأت تتدهور منذ عدة أيام، وتوفي الرجل البالغ من العمر 57 عاما يوم أمس.

وأكدوا أن بينيت كان يعرف المخاطر المرتبطة بالجراحة، وقال للأطباء قبل إجراء العملية بأنها “رصاصة في الظلام”.

 

وقال أطباء كلية طب جامعة ميريلاند بعد ثلاثة أيام على إجراء الجراحة إن المريض بصحة جيدة.

وبينيت الذي كان يعتبر غير مؤهل لعملية نقل قلب بشري، خضع لعناية طبية مركزة لتحديد كيفية أداء القلب المزروع، ومدى نجاح أداء وظائفه دون تعطيل من الجهاز المناعي للجسم.

وقال الجراح، بارتلي غريفيث، الذي أجرى العملية: “هذه عملية جراحية رائدة وتقربنا خطوة من حل أزمة نقص الأعضاء”.

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