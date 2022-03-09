الكرملين: بوتين والمستشار الألماني يبحثان الوضع في أوكرانيا

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أفاد الكرملين اليوم الأربعاء بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالا هاتفيا مع المستشار الألماني أولاف شولتس.

وذكر بيان الكرملين أن بوتين ناقش مع شولتس "خيارات الجهود السياسية والدبلوماسية في أوكرانيا، ولا سيما نتائج الجولة الثالثة من المفاوضات بين موسكو وكييف".

وأضاف أنه تم خلال المكالمة "إيلاء اهتمام خاص للجوانب الإنسانية للوضع في أوكرانيا وجمهوريتي دونباس".

كما أطلع بوتين المستشار الألماني على "محاولات القوميين في أوكرانيا منع الإجلاء الآمن للمدنيين"، وفقا للبيان.

يذكر أن مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أفاد في وقت سابق من اليوم الأربعاء، بأن كييف طلبت من المستشار الألماني المساعدة في تنظيم لقاء مباشر بين زيلينسكي وبوتين.