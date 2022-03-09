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رسالة من الحكومة المصرية لمواطنيها بعد ارتفاع الأسعار بسبب الأزمة في أوكرانيا

9
MARCH
2022
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أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إن "مصر لديها مخزونا يكفيها من السلع الأساسية، ولن تلجأ للسوق العالمية فيما يخص السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن المصري حتى نهاية العام".

وأشار الى أن الدولة والمواطن المصرى لم يشعر بأي أزمة في السلع في ظل جائحة كورونا، وتابع:" المواطن المصرى هينزل في أي مكان هيلاقي السلع موجودة لأن الدولة المصرية لديها فائض من الاحتياطات الاستراتيجية من السلع".

وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفى: "الدولة تحاول أن تزيح عن المواطن عبء الأثار الناتجة عن الأزمة الروسية الأوكرانية، قائلا: "الناس بتشتكي من سعر الدقيق اللي زاد 17% في مصر بسبب الأزمة، في حين إنه زاد 47% في الدول الأخرى".

وأضاف رئيس الوزراء المصري خلال تصريحاته: "الدولة تحاول أن تستوعب جزء كبير من التضخم في الموازنة لتخفيف الآثار عن المواطنين"، مؤكدا أن الحكومة تدرك الشكاوى التي يشتكي منها المواطنين بسبب ارتفاع الأسعار ولكن الزيادة هي زيادة عالمية بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأكد أن هناك متابعة يومية للسلع في الأسواق ولن يتم السماح باحتكار أو تخزين أي سلع ، قائلا" الدولة المصرية بكل طوائفها ستكون قادرة على تخطى الأزمة".

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