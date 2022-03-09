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بعد ضجة كبرى.. “أمازون” تتخذ قرارها بشأن “قمصان الحرب”

9
MARCH
2022
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سارع موقع التجارة الإلكترونية “أمازون” إلى وقف بيع قمصان، تحمل حرفا أضحى يرمز إلى تأييد العمليات العسكرية التي بدأها الجيش الروسي في أوكرانيا المجاورة، في الرابع والعشرين من فبراير الماضي.

ويأتي قرار وقف البيع بعد أسبوع من عرض القمصان التي تحمل حرف “Z”، باعتباره رمزا للجيش الروسي في خضم الحرب الحالية.

وقوبل بيع القمصان بانتقادات واسعة، وجرى النظر إليه بمثابة كسب أرباح على حساب حياة المدنيين الذين يكابدون ويلات الحرب، وسط تقارير عن وقوع مئات الضحايا.

وجرى عرض القمصان المؤيدة للعمليات الروسية بأسعار تتراوح بين 13 و20 جنيه استرليني، مع تسليم سريع في اليوم الموالي من الطلب.

وعاتب معلقون على منصات التواصل الاجتماعي موقع “أمازون” على إتاحة قمصان تبدي تأييدا صريحا للحرب، قائلين إنه “من الفظيع أن يلهث التجار وراء الربح، حتى إن جاء ذلك على حساب الدماء والمآسي”.

انتشار “Z”

ومنذ بداية التدخل الروسي في أوكرانيا ظهر الحرف “Z” المطبوع على دبابات الجيش الروسي في الفضاء العام في روسيا: على السيارات وعلى صدر لاعب جمباز وحتى على طلاء أظافر النساء.

وتستخدم وزارة الدفاع الروسية على صفحاتها على “إنستغرام” و”تلغرام” الحرف في عدة رسائل: “زا بوبيدو” (من أجل النصر)، و”زا مير” (من أجل السلام)، و”زا برافدو” (من أجل الحقيقة)، و”زا روسيو” (من أجل روسيا).

من بين النظريات المطروحة حول معنى “Z” هناك أيضا الاحتمال الضئيل للغاية بأن يكون الحرف الأول من كلمة “ZAPAD” التي تعني “الغرب” باللغة الروسية، في إشارة إلى القوات المسلحة التابعة للمنطقة الغربية من البلاد.

وفي الكثير من المناطق الروسية، بما في ذلك المناطق النائية، كثرت التجمعات الخاطفة وغيرها من تظاهرات التأييد تحت شعار “نحن لا نتخلى عن أبنائنا”، مع جوقات نسائية تغني وقد وضعت على صدرها حرف “Z”، وسيارات أجرة تعرض “Z” على نوافذها، أو سيارات رُكنت على نحو شكلت معه رسم الحرف “Z”.

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