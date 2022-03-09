بعد اعادة فتح "ممر أخضر" من مدينة سومي الأوكرانية لإجلاء المدنيين...شركات النقل ترفض إعطاء حافلات للإجلاء

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رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في سومي، إن العديد من الناقلات ترفض إعطاء حافلات للإجلاء، وتم تهديد أصحابها بالمصادرة.

وأعلن دميتري زيفيتسكي، رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في مدينة سومي، يوم أمس، عن "ممر أخضر" من مدينة سومي الأوكرانية، ويجري تشكيل مسارب إضافية لإجلاء المزيد من الناس.

وكتب زيفيتسكي عبر قناته على "تلغرام": "الآن الوضع هادئ على الطريق السريع، الممر الأخضر (الآمن) كما كان وما زال متوفرا، في الوقت الحالي يتم تشكيل مسارب جديدة".

وذكر زيفيتسكي أن "الممر الأخضر سيعمل حتى الساعة 22:00 بتوقيت موسكو، وفي حوالي الساعة 14:00 بتوقيت موسكو، لم يُسمح للناس مؤقتًا بالخروج من المدينة، حيث يتم الآن تشكيل مسارب الحافلات والسيارات الخاصة، وسيتم إرسالهم إلى بولتافا.