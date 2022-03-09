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إحصاء مطمئن للصحة العالمية: انخفاض في إصابات ووفيات كورونا على مستوى العالم

9
MARCH
2022
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أشارت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، إلى ان عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد والوفيات على مستوى العالم استمر في الانخفاض الأسبوع الماضي.

وأوضحت المنظمة، التابعة للأمم المتحدة، في تقريرها الأخير عن الوباء، إن الإصابات الجديدة بكوفيد -19 انخفضت بنسبة 5 بالمئة الأسبوع الماضي، في استمرار الاتجاه الهبوطي الذي بدأ منذ أكثر من شهر. وأضافت: “كما انخفضت الوفيات بنسبة 8٪ بالمئة وتراجعت على مستوى العالم خلال الأسبوعين الماضيين”.

هذا وشهد غرب المحيط الهادئ فقط ارتفاعا في حالات الإصابة بالفيروس، حيث أبلغ عن زيادة بنسبة 46 بالمئة.

وفي الأسبوع الماضي، سجلت هونغ كونغ حوالي 150 حالة وفاة يوميا، مما يجعلها الدولى التي سجلت أعلى معدل وفيات في العالم لكل مليون شخص.

وفي أماكن أخرى، انخفضت الإصابات بفيروس كورونا بشكل كبير وشهدت منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا أكبر التراجعات، حيث انخفضت الحالات بنسبة 46 بالمئة و40 بالمئة على التوالي.

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