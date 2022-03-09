دميتري زيفيتسكي: إعادة فتح الممرات الإنسانية لخروج المدنيين من مدن أوكرانية

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اشار دميتري زيفيتسكي، المسؤول في بلدة سومي، إلى ان الممر الإنساني سومي- بولتافا قد تم إعادة فتحه منذ صباح اليوم الأربعاء لخروج المدنيين.

وقال المسؤول: “عملت مجموعة التفاوض طوال الليل واستمر تشغيل الممر الإنساني سومي إلى بولتافا اليوم 9 آذار من الساعة 09:00 إلى 21:00 (10:00 حتي 22:00 بتوقيت موسكو)”.

وأشارالمسؤول إلى أنه من الممكن السفر على طول الممر الإنساني بوسائل النقل الخاصة. بالإضافة إلى ذلك، في حوالي الساعة 14:00 (15:00 بتوقيت موسكو)، ستعود 22 حافلة من بولتافا، والتي غادرت المدينة في اليوم السابق إلى سومي لنقل المدنيين من كبار السن والنساء والأطفال.

وفي الليلة السابقة أعلن الجانب الروسي عن تطبيق نظام الصمت صباح 9 آذار لتنظيم عدة ممرات إنسانية، بما في ذلك من سومي إلى بولتافا.