السفير الأمريكي في موسكو: لن أغادر روسيا لكن يمكن طردي

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أكد السفير الأمريكي في موسكو، جون سوليفان، إنه لن يغادر روسيا، لكن هذا لا يعني أنه لا يمكن طرده.

وقال خلال المؤتمر الصحفي: "ما زلنا هنا ونعمل ولا أخطط للذهاب إلى أي مكان". ومع ذلك ، فبحسب قوله: "يمكن إعادته إلى وطنه وطرده".

وقال: "ما زلنا هنا ونعمل ولا أخطط للذهاب إلى أي مكان".

وأضاف سفير الولايات المتحدة في رسالة وجهها للمواطنين الأمريكيين: "اتركوا روسيا الآن أو ضعوا خطة حول كيفية القيام بذلك دون مساعدة من السفارة".

وبدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط الماضي، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس. ونوه بوتين إلى أن روسيا لا تريد احتلال أوكرانيا.