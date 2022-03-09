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نيويورك.. ارتفاع نسبة جرائم الكراهية في فبراير بنسبة 400 بالمئة

9
MARCH
2022
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أفادت شرطة نيويورك، بارتفاع معدل جرائم الكراهية المعادية للسامية بنسبة 400 بالمئة الشهر الماضي.
 
وأوضحت الشرطة، وفقا لبياناتها الجديدة، أن 56 جريمة كراهية ضد اليهود حصلت في فبراير 2022، مقارنة بـ 11 جريمة سجلت في فبراير 2021.
 
ورأى عضو مجلس مدينة بروكلين، لينكولن ريستلر، أن الهجمات المعادية للسامية "يجب أن تتوقف".
 
وقال لصحيفة The New York Jewish Week: "نحن نطور خطة عمل مع قادة المجتمع لمعالجة هذا الارتفاع في جرائم الكراهية وبناء الجسور عبر مجتمعاتنا لتعميق التفاهم والاحترام بين الثقافات".
 
من جهته، وصف المدعي العام لمقاطعة مانهاتن، ألفين براج، جرائم الكراهية ضد الآسيويين بأنها "لا تطاق"، معلنا أنه يوسع وحدة جرائم الكراهية في مكتبه. 
 
وأظهرت أرقام شرطة نيويورك ارتفاع السرقات أيضا في فبراير 2022 بنسبة 56 بالمئة، والسرقات الكبرى 79 بالمئة، وتضاعفت السرقات الكبرى للسيارات من 529 حالة في عام 2021 إلى 1083 حالة في عام 2022.
روسيا اليوم
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