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الأمم المتحدة: فيروس كورونا لم ينته

9
MARCH
2022
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في الذكرى الثانية لانتشار وباء كوفيد-19، شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على أن الجائحة العالمية لم تنته وتوزيع اللقاحات في العالم لا يزال يتسم "بانعدام مساواة فاضح".
 
وقال غوتيريش في بيان الأربعاء إن "الحصيلة الأفظع للجائحة طالت صحة وحياة ملايين الأشخاص مع تسجيل أكثر من 446 مليون إصابة في العالم وأكثر من ستة ملايين وفاة مثبتة فيما تعاني أعداد لا تحصى من الأشخاص من تدهور في الصحة النفسية"، وفق فرانس برس.
 
خطأ فادح
كما أضاف أنه "بفضل إجراءات صحة عامة غير مسبوقة وتطوير سريع جداً للقاحات، تنجح مناطق عدة في العالم في السيطرة على الجائحة. لكن نرتكب خطأ فادحاً إن اعتبرنا أنها انتهت".
 
كذلك أوضح أنه في هذا الإطار "يبقى توزيع اللقاحات متسماً بانعدام مساواة فاضحة، ولا يمكن لعالمنا أن يسمح بانتعاش متفاوت بعد كوفيد-19"، مبيناً: "المنتجون يصنعون 1,5 مليار جرعة شهرياً إلا أن نحو ثلاثة مليارات شخص لا يزالون ينتظرون تلقي أول جرعة لقاح".
 
"فشل"
وتحدث غوتيريش عن "فشل" ناجم عن "قرارات على صعيد السياسات والميزانية تعطي الأولوية لصحة مواطني الدول الغنية على حساب صحة مواطني الدول الفقيرة".
 
كما رأى أن ذلك "يشكل وصفة لمزيد من المتحورات ولمزيد من إجراءات الإغلاق ومزيد من الحزن والتضحيات في كل بلد"، داعياً إلى وضع حد "نهائي لهذا الفصل المؤسف من تاريخ البشرية".
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