ترامب يتهم أوروبا باستغلال الولايات المتحدة

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اعتبر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أن أوروبا "تستغل" الولايات المتحدة في قضية حظر واردات الطاقة من روسيا.

ترامب يتهم أوروبا باستغلال الولايات المتحدةأسعار الغاز في أوروبا تسجل ارتفاعا بأكثر من 27% صباح اليوم وتتجاوز 3200 دولار للألف متر مكعب

وقال ترامب في بيان: "لقد تم التأكيد للتو أن معظم الدول الأوروبية لن تتبع الولايات المتحدة في مقاطعة النفط والغاز الروسي.

وكالعادة، فإن الولايات المتحدة وحدها، وأوروبا تستغل هذا طالما أننا نحميهم، والآن نقرأ الأخبار الكاذبة بأن الجميع تبعوا بايدن في الصراع ضد روسيا".

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الثلاثاء فرض الولايات المتحدة حظرا على واردات النفط والغاز الروسية.