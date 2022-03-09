صحيفة: بريطانيا تحذر العسكريين التابعين لقواتها من الذهاب إلى أوكرانيا

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قالت وزارة الدفاع البريطانية إنها حذرت من سفر وحدات وعناصر تابعة لقواتها إلى أوكرانيا، مهددة بإجراءات تأديبية وإدارية، حسب ما ذكرته صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

وبحسب الصحيفة، "يحظر على جميع الأفراد العسكريين الذهاب إلى أوكرانيا حتى إشعار آخر. وهذا ينطبق (على الأفراد العسكريين) بغض النظر عما إذا كانوا في إجازة أم لا".

ولفتت الصحيفة إلى أن العسكريين الذين سيذهبون إلى أوكرانيا، سيواجهون إجراءات تأديبية وإدارية.

ووفقا للصحيفة، أصدرت الإدارة بيانا بعد اختفاء أربعة جنود بريطانيين، من بينهم حارس يبلغ من العمر 19 عاما من فوج كولدستريم. من المتوقع أنهم ذهبوا إلى أوكرانيا.

وفي وقت سابق، حذرت وزارة الدفاع البريطانية الأفراد العسكريين من أنه يمنع الذهاب بدون موافقة إلى أوكرانيا. وخشيت من أن يؤدي ظهور جنود بريطانيين في أوكرانيا إلى تفاقم خطير للصراع.