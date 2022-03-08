بعد مقتل 2 من عناصره... الحرس الثوري يتوعد بالثأر

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أكد الحرس الثوري الإيراني، مساء اليوم الثلاثاء، مقتل 2 من عناصره بضربة إسرائيلية على سوريا، متوعدا إسرائيل بأنها "ستدفع ثمن" هذه العملية.



وقال في بيان: "إثر الجريمة التي نفذتها إسرائيل صباح الاثنين الماضي بقصف صاروخي على ريف دمشق بسوريا، استشهد اثنان من أفراد الحرس الثوري".



وأوضح البيان أنَّ, "القتيلين هما العقيد حرس إحسان كربلائي بور، والعقيد حرس مرتضى سعيد نجاد".

وقدم الحرس الثوري "التهنئة والتعازي باستشهاد هذين المدافعين عن المراقد المقدسة والمجاهدين في سبيل الله".



وشدّد على أنَّ, "إسرائيل ستدفع بلا شك ثمن هذه الجريمة".



وسبق أن أعلنت وزارة الدفاع السورية على لسان مصدر عسكري, "أن القوات الإسرائيلية نفذت عدوانا جويا من اتجاه جنوب بيروت مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق".



وأضافت, "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، ما أدى إلى استشهاد مدنيين اثنين ووقوع بعض الخسائر المادية".