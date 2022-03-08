living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بالصورـ الإليزيه ينشر صور ماكرون بعد مكالمة مع بوتين.. ظهور ملامح الأسى والقلق

8
MARCH
2022
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

وثقت مجموعة من الصور نشرها قصر الإليزيه شكل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عقب حديثه مع نظيره الروسي، والتي بدت فيها ملامح الأسى والقلق على وجهه.

فقد نشر الإليزيه صوراً للرئيس الفرنسي بعد مكالمته الإثنين، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بخصوص العملية العسكرية في أوكرانيا.
وصرح ماكرون، أمس بأنه لا يتوقع تسوية للوضع في أوكرانيا في المستقبل القريب، واصفا المحادثات مع نظيره الروسي بـ "لصعبة".
كذلك، قال إن "المفاوضات مع الرئيس فلاديمير بوتين صعبة لأنه يرفض وقف إطلاق النار. لا أعتقد أنه سيتم التوصل إلى حل في الأيام المقبلة ، لكنني آمل ذلك".
وأضاف: "أعتقد أن الأعمال العدائية ستستمر على المدى القصير، لكننا سنواصل الحديث مع روسيا".
كما تحدث الرئيس الفرنسي عن الحاجة إلى احترام روسيا وشعبها قائلا "يجب أن نتعامل دائما مع روسيا والشعب الروسي باحترام"، مضيفا أنه "من المستحيل بناء سلام دائم إذا لم تشارك روسيا في بناء هيكل أمني واسع النطاق في قارتنا، لأن التاريخ والجغرافيا يفرضان ذلك".
وتابع أن "مسؤوليتنا هي الحفاظ على جميع الروابط التي يمكننا الحفاظ عليها. يجب أن نواصل الحديث مع الشعبين الروسي والبيلاروسي. يجب أن نفعل ذلك بمساعدة ممثلي عالم الثقافة والمجتمع العلمي والتقني والمنظمات غير الحكومية".
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout