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أعلن رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع الروسي، ميخائيل ميزينتسيف، إن السلطات في كييف لا تسيطر على الوضع في أوكرانيا ولا يمكنها ضمان الوفاء بالتزاماتها.

أوضح ميزينتسيف في مؤتمر صحفي أت "كييف قمعت محاولات خروج المدنيين عبر الممرات الآمنة إلى روسيا"، مضيفا أن "كل القرارات الأساسية في كييف يتخذها القوميون والمتواطئون معهم".

وأشار إلى أنه "نتيجة لفقدان إدارة القانون المدني في المدن والبلدات، فإن نظام كييف بأفعاله اليائسة يدعم عمليا الفوضى السائدة في الأراضي التي تسيطر عليها عصابات بانديرا (مجموعات النازيين الجدد)، ولم ينتبه إلى وقائع النهب العديدة التي اتخذت بالفعل أبعادا كارثية".