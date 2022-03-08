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بالأرقام.. روسيا تنشر خسائر أوكرانيا في الساعات الأخيرة

8
MARCH
2022
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء، ما قالت إنها حصيلة الخسائر التي منيت بها القوات الأوكرانية في الساعات الـ24 الأخيرة، مشيرة إلى بدء العمل بالممرات الإنسانية في 4 مناطق بأوكرانيا، التي تشهد حربا منذ نحو أسبوعين.
 
وقالت الدفاع الروسية إنه تدمير 158 هدفا استراتيجيا تابعا للجيش الأوكراني خلال الساعات الـ24 الماضية.
 
وأضافت أن القوات الروسية تمكنت من تدمير طائرتين من طراز ميغ وسوخوي، ومطار  أوزيرنويه في منطقة جيتومير، غربي كييف.
 
وفي المجمل، قالت موسكو إنه جرى تدمير 2482 هدفا منذ بداية العملية العسكرية في 24 فبراير الماضي.
 
ويصعب التحقق من هذه الأرقام من مصدر مستقل.
 
وفي سياق متصل، قالت وزارة الدفاع الروسية إن قوات الانفصاليين الموالية لها في منطقة لوغانسك سيطرت على 11 بلدة في قاتلها مع القوات الحكومية في إقليم دونباس.
 
وعلى صعيد آخر، ذكرت الوزارة أنه تم فتح الممرات الإنسانية في الساعة العاشرة صباحا في كل من كييف وسومي ومارييبول وخاركيف وتشيرنيكوفا.
 
وجاءت فتح الممرات الإنسانية، الذي أكدته كييف ليتيح المجال أمام المدنيين لمغادرة هذه المناطق، في ظل وقت إطلاق نار مؤقت لا يشمل بقية المناطق في أوكرانيا.
 
لكن سرعان ما تبادل الطرفان الاتهامات بعرقلة مرور المدنيين في بعض المناطق.
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