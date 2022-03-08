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موريتانيا تتابع حادث اختفاء مجموعة من المواطنين في مالي

8
MARCH
2022
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أكدت موريتانيا، أنها تتابع بـ"اهتمام كبير" اختفاء مجموعة من المواطنين داخل الأراضي المالية، وسط أنباء متداولة حول مقتلهم.
 
وقالت وزارة الداخلية، في بيان، إن "السلطات العليا للبلد، تتابع باهتمام كبير وعلى أعلى المستويات، المعلومات المتداولة بخصوص فقدان الاتصال بمجموعة من مواطنينا في الأراضي المالية".
 
وأكدت أنها "اتخذت كل الإجراءات اللازمة، وعلى جناح السرعة، للتأكد من مصير المواطنين المفقودين وتقصي المعلومات الدقيقة بشأنهم". وأضافت: "نؤكد لذويهم وللرأي العام الوطني أننا نبذل أقصى الجهود ونقوم بالاتصالات والإجراءات اللازمة والحازمة، لمعرفة حقيقة وضعية هؤلاء المواطنين، وسيتم الكشف أولا بأول عن أي معلومات للرأي العام ولأهالي المفقودين فور التأكد من صدقيتها".
 
وذكرت بضرورة توخي الحيطة والحذر، داعية مواطنيها إلى "تجنب التواجد في المناطق الواقعة خارج حدودنا، في بلد يمر حاليا بظرفية خاصة".
 
وكانت أنباء متداولة محليا تحدثت عن مقتل مجموعة من الموريتانيين، في مناطق داخل الأراضي المالية، بالقرب من المناطق الشرقية من موريتانيا، في ظل تضارب الأنباء حول عددهم وظروف مقتلهم.
روسيا اليوم
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