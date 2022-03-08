بريطانيا.. العشرات من رجال الإطفاء يكافحون حريقا في شرق لندن

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تعامل أكثر من 100 رجل إطفاء في بريطانيا مع حريق نشب في الطابق السابع عشر بمبنى متعدد الاستخدامات في شرق العاصمة لندن.

وقالت الشرطة إن المبنى أخلي وتم إغلاق الطرق في المكان الواقع بمنطقة وايت تشابيل.

ووصفت لين لينغ، الطالبة بكلية اقتصاد لندن والتي تعيش في الطابق العشرين الحادث بأنه "مخيف للغاية".

وقالت إن صديقة بعثت لها برسالة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن الحريق، موضحة أنها هربت مذعورة إلى خارج المبنى دون معطفها.

وأضافت: "لم أسمع إنذارا. أعتقد أنه كان هناك إنذار حريق في الطابق الأرضي ولكن لم أستطع سماعه بوضوح في العشرين".

وتابعت: "خرجت من باب شقتي لكن وجدت أن هناك دخانا في الممر لذلك نزلت إلى الطابق السفلي".

والمبنى عبارة عن مزيج من وحدات للبيع بالتجزئة ووحدات تجارية وسكنية، ويقع بين حي المدينة قلب لندن المالي وأحياء ألدغيت وسبيتالفيلدز.