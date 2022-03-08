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كوريا الشمالية.. أعمال "مشبوهة" في موقع مغلق للتجارب النووية

8
MARCH
2022
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قال محللون في الولايات المتحدة إن صور أقمار اصطناعية تجارية أظهرت أعمال بناء في موقع للتجارب النووية في كوريا الشمالية للمرة الأولى منذ إغلاقه في عام 2018.

وقال متخصصون في مركز جيمس مارتن لدراسات الحد من الانتشار النووي في كاليفورنيا إن صورا التقطتها أقمار اصطناعية يوم الجمعة أظهرت بوادر أنشطة في الموقع ومنها تشييد مبنى جديد وإصلاح مبنى آخر.

وجاء في التقرير: "تظهر أعمال البناء والإصلاحات أن كوريا الشمالية اتخذت قرارا ما بشأن موقع التجارب."

كانت كوريا الشمالية قد أغلقت الموقع المسمى بنجي-ري عام 2018 عندما أعلنت من جانب واحد وقفا مؤقتا للتجارب على الأسلحة النووية، لكن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، قال إن الوقف لم يعد ملزما في ظل توقف محادثات نزع السلاح النووي.

وأكد خبراء مركز جيمس مارتن أن التغيرات التي طرأت على الموقع حدثت خلال الأيام القليلة الماضية وما زال من الصعب التحديد على وجه الدقة ماذا يُبنى ولأي غرض.

وجاء في التقرير: "من المحتمل أن كوريا الشمالية تعتزم جعل الموقع في حالة استعداد لإجراء تفجيرات نووية"، لكن الخبراء يقولون إن الأمر قد يستغرق شهورا وربما سنوات كي يكون الموقع مستعدا لتفجيرات نووية.

وتوقفت المحادثات الرامية لإقناع كوريا الشمالية بالتخلي عن ترسانتها من الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية البعيدة المدى منذ عام 2019.

 

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