روسيا تحذّر: سعر النفط قد يصل إلى 300 دولار للبرميل!

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قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن التخلي عن النفط الروسي سيؤدي إلى عواقب وخيمة على السوق العالمية، وقد يصل سعر البرميل إلى 300 دولار.



وأكد نوفاك للصحفيين أنه "من الواضح تماما أن التخلي عن نفط روسيا سيؤدي إلى عواقب وخيمة على السوق العالمية. وارتفاع الأسعار سيكون غير معروف إلى أي حد ويمكن أن يصل إلى أكثر من 300 دولار للبرميل، إن لم يكن أكثر".



وأضاف: "من المستحيل استبدال نفط روسيا في السوق الأوروبية بسرعة. سوف يستغرق الأمر أكثر من عام، وسيكون أكثر تكلفة بالنسبة للمستهلكين الأوروبيين، الذين سيكونون الضحايا الأساسيين في هذا السيناريو. يجب على السياسيين الأوروبيين أن يحذروا مواطنيهم والمستهلكين مما ينتظرهم وأن أسعار محطات الوقود والكهرباء والتدفئة سترتفع بشكل كبير. وهذا سيؤثر بدوره على الأسواق الأخرى، بما في ذلك الأسواق الأميركية".

ونوه نوفاك إلى إن موسكو قلقة من تصريحات الغرب بشأن التخلي النفط الروسي، لكن لديها القدرة على إعادة توجيه صادراتها من السوق الأوروبية.