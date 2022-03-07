المستشار الألماني: واردات الطاقة الروسية أساسية للأوروبيين وهي مستثناة من العقوبات

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قال المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الاثنين إن واردات الطاقة الروسية “أساسية لحياة الأوروبيين اليومية”.

وأوضح شولتس، وفق بيان لمجلس الوزراء الألماني، أن أوروبا استثنت قطاع الطاقة من العقوبات المفروضة على روسيا لأنه لا يمكن ضمان الإمدادات إلى القارة من دونها في هذه المرحلة.

وأضاف “لا يمكن ضمان إمدادات الطاقة الأوروبية لإنتاج الحرارة والتنقل والكهرباء والصناعة بأي طريقة أخرى في الوقت الحالي”.

وتأتي تصريحات شولتس في الوقت الذي تناقش الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فرض المزيد من العقوبات على موسكو، ردا على عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

المصدر: وكالات