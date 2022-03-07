أمن الدولة تصعّد إجراءاتها وتبدأ بتوقيف أصحاب المحطات المخالفين

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بعد الحملة التي قامت بها المديريّة العامّة لأمن الدولة نهار أمس الأحد، على كافّة الأراضي اللبنانيّة، لاحظ المعنيّون تصعيداً ملموساً للإجراءات المتّخذة بحق المخالفين، إذ أوقفت دوريّة لأمن الدولة – مكتب البقاع الغربي، صاحب محطة يونايتد في عين زبدي بسبب بيعه للمحروقات بأسعارٍ تفوق التسعيرة الرسمية.

على الأثر، ختم عناصر أمن الدولة المحطة المذكورة بالشمع الأحمر وتمّ توقيف صاحبها بعد أخذ إشارة القضاء المختص، ممّا يُعتبر إشارةً واضحة للجديّة التي يتمّ اتّباعها من قبل المديريّة في مكافحة مخالفات أصحاب المحطات والتي قد تخطوا بها كلّ حدودٍ قانونيّة وإنسانيّة.