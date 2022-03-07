الصين: علاقتنا مع روسيا كالصخر.. نرفض "عقلية الحرب الباردة"

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قال وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، الاثنين، إن علاقات بلاده مع روسيا هي الأكثر أهمية، مشبها صلابتها بـ"الصخر".

جاءت تصريحات وانغ يي خلال مؤتمر صحفي تناول فيه العلاقات الخارجية الصينية على هامش الدورة الخامسة للمجلس الوطني الـ13 لنواب الشعب الصيني.

وقال وانغ: "الصين وروسيا هما عضوان دائمان في مجلس الأمن الدولي ولدينا شراكة استراتيجية وعلاقتنا هي الأكثر أهمية على صعيد العلاقات الثنائية".

وتابع: "تعاوننا يقدم مصلحة الدولتين ويساهم في إرساء الاستقرار والتنمية في العالم، وفي العام الماضي احتفلنا بمرور 20 عاما على إبرام معاهدة الصداقة بين البلدين".

وأكد الالتزام الصيني إزاء هذه الصداقة مع روسيا، كما تنص المعاهدة، وهو ما يعود بالمنفعة على الدولتين والعالم أجمع.

واعتبر أن العلاقة بين الدولتين "مهمة لأنها مستقلة وتقوم على أساس عدم استهداف الآخر، وهذا ما تبين عبر الخبرة التاريخية".

وأضاف وزير الخارجية الصيني: " العلاقة بين روسيا والصين تقوم أسس الديناميكية بين الدولين وهي متنية كالصخر".

وقال :" سنبقي على تعزيز علاقتنا الاستراتيجية في المرحلة المقبلة".

"عقلية الحرب الباردة"

وأعرب عن رفض بلاده لـ"عقلية الحرب الباردة"، وقال إن: "العالم ليس بعيدا عن المخاطر، فهناك أزمة تتجلى أمامنا. بعض الدول في الناتو مثل ألمانيا عادت إلى التفكير بالحرب الباردة، مضيفا أن هذا يضيف "إلى الأزمات التي نشهدها".

وتابع وزير الخارجية الصيني: "علينا أن عتمد على الانفتاح لا سيما بما يتعلق بالاقتصاد، الذي تعترضه المشاكل الجيوسياسية، ولن نستفيد من أي عزل أحد".

وشدد على أنه لا يمكن لأي دولة أن تعمل بمفردها.

وعلى صعيد أزمة أوكرانيا، قال إن بلاده ستزود أوكرانيا بمساعدات عاجلة.

وشدد على أهيمة تأمين ما يلزم للنازحين في أوكرانيا واللاجين منها وتأمين حماية المدنيين وتفادي مزيد من الكوارث الإنسانية في البلاد.

وقال: "يجب التأكد بداية من أن العمليات الإنسانية تضخع لمبدأ الحيادية والإنصاف وتفادي تسيس هذه المسألة".