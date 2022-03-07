لودريان: فرنسا ليست في حالة حرب مع روسيا

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أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أن حلف شمال الأطلسي وفرنسا ليسا في حالة حرب مع روسيا على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

لودريان: فرنسا ليست في حالة حرب مع روسياماكرون وبوتين يتفقان على ضرورة إشراك "الطاقة الذرية" في تأمين المواقع النووية الأوكرانية

وقال لودريان: "من الضروري للغاية الحفاظ على قنوات الاتصال مع فلاديمير بوتين".

وتابع في مقابلة مع قناة "فرانس 2": "فرنسا ليست في حالة حرب مع روسيا ولا حلف شمال الأطلسي".

وأضاف: "نحن لسنا في حالة حرب مع روسيا. نحن متضامنون مع الأوكرانيين".

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 24 فبراير، إطلاق عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس في جنوب شرق أوكرانيا ونزع السلاح الأوكراني واجتثاث النازية في أوكرانيا.